Alman lobisi galip geldi! UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı'dan açıklama: "Alman lobisi ve siyaset galip geldi..."

Türkiye'nin Avusturya maçında kaydettiği golden sonra 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a UEFA'dan skandal bir karar geldi. UEFA'dan Demiral'a 2 maç ceza gelirken, Türkiye'den de tepkiler peşi sıra geldi.

YARDIMCI'DAN UEFA'YA TEPKİ!

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Futbol Kamuoyu,



UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili… — Servet Yardımcı (@yardimciservet_) July 5, 2024

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN YARDIMCI AÇIKLAMASI

Candaş Tolga Işık'tan da sosyal medya hesabından Servet Yardımcı hakkında bir açıklama geldi:

"Az önce UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'yla konuştum, "Çok uğraştım ancak ne yazık ki Almanya lobisi ve siyaset galip geldi. Çok vicdansız ve adaletsizce bir karar. Şu an tahkime götürebilip kararı değistirmek/ ertelemek için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi."









