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Alman lobisi galip geldi! UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı'dan açıklama: "Alman lobisi ve siyaset galip geldi..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.07.2024 16:00
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sosyal medya hesabı üzerinden Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yüzünden verilen skandal 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Yardımcı konuyla alakalı olarak "Çok uğraştım ancak ne yazık ki Almanya lobisi ve siyaset galip geldi." ifadelerini kullandı.

Alman lobisi galip geldi! UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı'dan açıklama: "Alman lobisi ve siyaset galip geldi..."

Türkiye'nin Avusturya maçında kaydettiği golden sonra 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a UEFA'dan skandal bir karar geldi. UEFA'dan Demiral'a 2 maç ceza gelirken, Türkiye'den de tepkiler peşi sıra geldi.

servet

YARDIMCI'DAN UEFA'YA TEPKİ!

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN YARDIMCI AÇIKLAMASI

Candaş Tolga Işık'tan da sosyal medya hesabından Servet Yardımcı hakkında bir açıklama geldi:

"Az önce UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'yla konuştum, "Çok uğraştım ancak ne yazık ki Almanya lobisi ve siyaset galip geldi. Çok vicdansız ve adaletsizce bir karar. Şu an tahkime götürebilip kararı değistirmek/ ertelemek için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi."

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Merih Demiral UEFA avrupa şampiyonası
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