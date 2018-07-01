SPOR

Boateng'den Mesut Özil'e destek

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Alman milli futbolcu Boateng, "Herkes şimdi Mesut'u seçti. Bu olamaz. Mesut bir insan. Tüm eleştiriler birisinin üzerinden yapılmamalı, tüm takımın sorumluluğu var" dedi.

Boateng'den Mesut Özil'e destek

Alman Milli Takımı'nın oyuncusu Jerome Boateng, Almanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturasının takımın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'e kesilmesine tepki gösterdi.

Boateng, Welt gazetesine verdiği röportajda, Alman Milli Takımı'nın turnuvadan elenmesiyle ilgili doğru bir analizin yapılması gerektiğini, sert eleştirilerin de anlaşılabilir olduğunu bildirdi.

"Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan bütün ekip sorumlu"

"Herkes şimdi Mesut'u seçti. Bu olamaz. Mesut bir insan. Tüm eleştiriler birisinin üzerinden yapılmamalı, tüm takımın sorumluluğu var" diyen Boateng, takım olarak hep birlikte bu Dünya Kupası'nda iyi oynamadıklarını, bundan tüm ekibin sorumlu olduğunu belirtti.

Mesut Özil’in kendi oyun tarzına sahip olduğuna işaret eden tecrübeli futbolcu, "Bu da yeni değil. Top ondayken Mesut bir sanatçı. Benim gibi savunmada savaşçı değil. Belki de bundan dolayı yanlış anlaşılıyor. Ancak bu onun istekli olmadığı veya bilerek hata yaptığı anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Mesut'un dünya şampiyonu olmamızda büyük katkısı var"

Genel olarak bir "günah keçisinin" aranmasından yana olmadığını vurgulayan Boateng, "Eskiden futbol oynayanlar ve şimdi uzman olanların Mesut ve başkalarını eleştirmeleri çok yazık. Çünkü bir futbolcunun kötü bir dönemi olduğunda nasıl hissettiğini biliyorlar. Mesut üzerinde konuştuğumuzda herhangi bir futbolcu hakkında konuşmuyoruz. Mesut'un dünya şampiyonu olmamızda büyük katkısı var ve 90’ın üzerinde maç oynadı. Burada önemli olan saygı." ifadelerini kullandı.

Boateng, turnuvadan sonra Mesut ile görüştüğünü belirterek, "Hepimiz gibi Mesut da şampiyonanın erken bitmesinden dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor. Ben kendimi onun yerine koyamıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
Volkan Demirel'den Muslera paylaşımıVolkan Demirel'den Muslera paylaşımı
İspanya - Rusya maçının muhtemel 11'leriİspanya - Rusya maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boateng mesut ozil 2018 dünya kupası Brezilya

En Çok Okunan Haberler

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Dev transferin bedeli ortaya çıktı

Dev transferin bedeli ortaya çıktı

Bojan Krkic, Akhisarspor'a önerildi

Bojan Krkic, Akhisarspor'a önerildi

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya tarih yazdı! İspanya da elendi

Rusya tarih yazdı! İspanya da elendi

Alman milli futbolcu Boateng'den Mesut Özil'e destek

Alman milli futbolcu Boateng'den Mesut Özil'e destek

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

İspanya - Rusya maçının muhtemel 11'leri

İspanya - Rusya maçının muhtemel 11'leri

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Cavani, Portekiz'i yıktı: 2-1

Cavani, Portekiz'i yıktı: 2-1

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.