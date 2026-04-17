Almanlar Galatasaray'ın ilk transferini şimdiden duyurdu! 'İmza yakın'

Galatasaray, Sacha Boey’in performansından memnun kaldı. Sarı-kırmızılılar, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız oyuncuyu kadroda tutmayı planlıyor.

Almanlar Galatasaray'ın ilk transferini şimdiden duyurdu! 'İmza yakın'
Cevdet Berker İşleyen
Sacha Boey

Sacha Boey

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Alman basınında yer alan iddialar, sarı-kırmızılıların Fransız oyuncu için net bir planı olduğunu ortaya koyuyor.

OPSİYON MASADA

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in haberine göre Galatasaray, Sacha Boey’in sözleşmesinde bulunan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu değerlendirmeye alırken imzanın yakın olduğunu yazdı. Yönetimin, oyuncunun takım içindeki performansından memnun olduğu ve bu nedenle kalıcı transfer seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.

YÖNETİM GÖRÜŞ BİRLİĞİNDE

Sezon sonu için kadro yapılanmasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılıların, Boey’i gelecek planlarının önemli bir parçası olarak gördüğü belirtiliyor. Teknik heyetin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetimle görüş birliğinde olduğu aktarıldı.

HÜCUM KATKISI...

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı. Fransız sağ bek, bu süreçte 2 gol atarak hücum katkısıyla da dikkat çekti. Gösterdiği performans, kulübün oyuncuya olan ilgisini daha da artırmış durumda.

