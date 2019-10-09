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Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Sultan II. Abdulhamid’in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), 90 yıldır yük ve yolcu taşıyor. Havadan görüntülenen viyadük, görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Sultan II. Abdülhamid tarafından öngörülen Haydarpaşa’dan Bağdat-Halep-Şam’a kadar demiryolu ağı kapsamında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Nehri üzerindeki vadiye yapılan Göksu Viyadüğü yıllara meydan okuyor. Bağdat Demiryolu kapsamında Almanlar tarafından Adana’da yapılan Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) ile benzer özelliklere sahip Göksu Viyadüğü de Almanlar tarafından yapıldı. Almanların mühendisliğini yaptığı köprüde Türk işçile çalıştı. 17 Temmuz 1927 tarihinde yapımına başlanan köprüye malzemeler develerle taşındı. Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü 20 ayda tamamlandı. 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde olan köprüde 12 ayak, 7 kemer bulunuyor. Göksu Nehri üzerinde güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan köprünün kemer genişliği 3 metre 97 santim, tabliye genişliği ise 4 metre 92 santim.
Mühendislik harikası olarak değerlendirilen ve ismi Alman Köprüsü olarak tarihe geçen köprü, 90 yıldan beri yük ve yolcu taşıyor. Her yıl binlerce ton demir madeni trenlerle bu köprüden geçiyor. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kapsamına alınan köprüye 2005 yılında yürüme yolu yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım köprü ile ilgili yaptığı açıklamada, “1888 yılında II. Abdulhamid ve Alman İmparatoru Kaiser Wilhem tarafından imzalanan sözleşme ile Haydarpaşa - Bağdat - Halep - Şam Demiryolu ağının yapılması Almanlara verildi. Alman mühendislerin tasarladığı ve projelendirdiği köprüde Türk işçiler çalışmıştır. Köprüyü Almanlar yaptığı için ismi Alman Köprüsü olarak tarihe geçmiştir. Yaklaşık 90 yıldan beri ayakta olan köprümüz şuanda faal olarak hizmet vermektedir. 280 metre boyunda tarihi köprümüz iki vadiyi birbirine bağlıyor. Teknik olarak ayakları çelik mesnetlerle yapılmış, dışı taş kaplama olan bir köprüdür. Hala günümüzde faal olarak Devlet Demir Yolları tarafından kullanılmaktadır. Malatya Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü yaklaşık yılda 4 bin ton Hekimhan’daki demir madenin İskenderun’a olan nakliyesinde kullanılmaktadır. Köprü hala 90 yıldır dimdik ayaktadır. Çok güzel doğal güzelliği bulunan köprümüzü görmek için doğaseverleri, fotoğrafseverleri ilçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alman Köprüsü köprü Bağdat Demiryolu

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