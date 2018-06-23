Almanya son nefeste güldü

Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya, 2018'e kabus gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçında Meksika'ya yenilen Almanlar, ikinci maçta ise İsveç'le karşılaştı. Maça çok iyi başlayan İsveç, tehlikeli ataklarla Almanlar'ı zorlamaya başladı.

32'de savunma arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden Toivonen, Neuer'i avladı ve İsveç'i devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım ise Almanya'ydı... Henüz 48. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topa son olarak dokunan Reus, durumu 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Almanlar, galibiyet golü için bastırmaya başladı ancak İsveç kalesini iyi savundu.

82'de rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Boateng, Almanya'yı 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda eksik olmasına rağmen gol arayan Almanya'da 90+5'te Kroos frikikten harika bir gol atarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

MESUT OYUNA ALINMADI

Almanya Milli Takımı'nda oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı ve kendisine 90 dakika boyunca süre verilmedi.