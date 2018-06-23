Almanya son nefeste güldü

Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya, 2018'e kabus gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçında Meksika'ya yenilen Almanlar, ikinci maçta ise İsveç'le karşılaştı. Maça çok iyi başlayan İsveç, tehlikeli ataklarla Almanlar'ı zorlamaya başladı.
32'de savunma arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden Toivonen, Neuer'i avladı ve İsveç'i devreye 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıya hızlı başlayan takım ise Almanya'ydı... Henüz 48. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topa son olarak dokunan Reus, durumu 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Almanlar, galibiyet golü için bastırmaya başladı ancak İsveç kalesini iyi savundu.
82'de rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Boateng, Almanya'yı 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda eksik olmasına rağmen gol arayan Almanya'da 90+5'te Kroos frikikten harika bir gol atarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
MESUT OYUNA ALINMADI
Almanya Milli Takımı'nda oynadığı ilk maçtan bu yana büyük turnuvalardaki tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı ve kendisine 90 dakika boyunca süre verilmedi.
ALMANYA 2 - 1 İSVEÇ
STAT: Fisht
HAKEMLER: Szymon Marciniak (Polonya), Tomasz Listkiewicz (Polonya), Ryuji Sato (Japonya)
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rudiger, Boateng, Hector (Dk. 87 Brandt), Rudy (Dk. 31 İlkay Gündoğan), Kroos, Müller, Draxler (Dk. 46 Mario Gomez), Reus, Werner
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Forsberg, Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen (Dk. 78 Guidetti)
GOLLER: Dk. 32 Toivonen (İsveç), Dk. 48 Reus, Dk. 90+5 Kross (Almanya)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Boateng (Almanya)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Ekdal, Dk. 90+7 Larsson (İsveç)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 3: Ceza sahasında Werner'in kafa ile indirdiği topa Draxler gelişine sert vurdu, kale ağzında savunmaya çarpan top kornere gitti.
DAKİKA 12: İsveç gole çok yaklaştı. Orta sahada kaptırılan top sonrasında Berg kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı. Berg, Boateng'in müdahalesine rağmen şutunu attı, kaleci Neuer topu iki hamlede kontrol etti. İsveçli oyuncular bu pozisyonda penaltı kararı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
DAKİKA 32: İsveç öne geçti. Larsson'un savunmanın arkasına attığı pası göğsüyle önüne alan Toivonen'in vuruşunda, Rudiger'e de çarpan top kaleci Neuer'in üzerinden aşarak ağlarla buluştu: 0-1.
DAKİKA 39: Almanya beraberliğe yaklaştı. İlkay Gündoğan'ın ceza sahasından şutu kaleci Olsen'den sekti, boşta kalan topa Müller vurmak istedi, bir kez daha kaleci Olsen'e çarpan top az farkla kornere gitti.
DAKİKA 45+2: İsveç ikinci golüne yaklaştı. Larsson'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Berg'in kafa vuruşunda kaleci Neuer meşin yuvarlağı köşeden çeldi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 48: Almanya beraberliği yakaladı. Sol kanattan Werner'in yerden ortası Mario Gomez'den sekti, Reus kale ağzında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
DAKİKA 88: Kross'un soldan yaptığı ortaya Mario Gomez penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
DAKİKA 90+2: İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Brandt'ın sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
DAKİKA 90+5: Almanya galibiyet golünü buldu. Almanya'nın İsveç ceza sahasının solundan dar açıdan kazandığı serbest vuruşu, Kross, Reus ile paslaşarak kullandı. Kross'un dar açıdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
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