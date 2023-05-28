Almanya Bundesliga'da Schalke yeniden küme düştü! Dev kulüp şokta

Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyon müthiş bir sonla Bayern Münih olurken, düşen takımlar da belli oldu. Ligde son maçların oynanması sonrası Hertha Berlin'in ardından deplasmanda Leipzig'e 4-2 mağlup olan Schalke'nin de küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kondrad Laimer (10'), Christopher Nkunku (19', 90+4') ve Yussuf Poulsen (82') kaydetti.

KENDİ KALESİNE ATTI

Sezon başında yükseldiği Almanya Bundesliga'ya bir sezon sonra yeniden veda eden köklü Alman ekibinin iki golünü ise Marcin Kaminski ve Willi Orban kendi kalesine attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ KAPTI!

Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Schalke ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü. Leipzig ise puanını 66'ya yükselterek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

