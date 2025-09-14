Almanya Bundesliga'da tarihe geçen bir olay yaşandı! Maçın daha 22.saniyesinde gelen kırmızı kart herkesi şoke etti...

Bundesliga 2’de Greuther Fürth ile Kaiserslautern arasındaki müsabaka dünya çapında bir olaya sahne oldu. Maçın henüz daha 22.saniyesinde gerçekleşen olay sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

MAÇ BAŞLADI VE OYUNDAN ATILDI!

Greuther Fürth forması giyen savunma oyuncusu Noah König karşılaşmanın 22. saniyesinde topu uzaklaştırmak isterken rakibine sert bir müdahalede bulundu. Hakem tereddüt etmeden elini cebine götürdü ve oyuncuya kırmızı kart çıkardı.

BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ

Noah König, 22. saniyede kırmızı kart görerek Bundesliga 2 tarihinin en erken kırmızı kartını gördü. Bu anlamda bir rekor olarak tarihe geçen bu kırmızı kart sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.