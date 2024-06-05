Almanya'da EURO 2024 için ek güvenlik önlemleri

İçişleri Bakanı Faeser ve Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, federal ve eyalet hükümetlerinin Almanya'da düzenlenecek futbol şampiyonasına yönelik hazırlıklarının son durumunu basın toplantısıyla değerlendirdi.

Bakan Faeser, "Şampiyona sırasında polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapacak, havaalanlarını ve tren istasyonlarını korumak için önlemler alacak. Çok dikkatli ve hazırlıklıyız." dedi.

Faeser, Alman yetkililerin olası terör tehditlerine, siber saldırılara, holiganların şiddet eylemlerine ve cezai suçlara karşı ek güvenlik önlemleri aldığını da vurguladı.

Federal makamların güvenlik önlemlerini yerel makamlarla yakından koordine edeceğini ifade eden Faeser, "Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemizde ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Stadyumlarda 2,7 milyon, taraftar bölgelerinde ise 12 milyona yakın kişinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası 14 Haziran'da Almanya'nın İskoçya ile oynayacağı maçla Münih'te başlayacak. Final ise 14 Temmuz'da Berlin'deki Olympiastadion'da yapılacak.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Reul bu büyüklükteki bir spor etkinliğinin sadece bir futbol kutlaması olmadığını aynı zamanda güvenlik politikası açısından da bir meydan okuma olduğunu belirtti.

