SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Almanya'da EURO 2024 için ek güvenlik önlemleri

Almanya'da EURO 2024 için ek güvenlik önlemleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için büyük şehirlerde ek önlemler alınarak güvenliğin artırılacağını söyledi.

Almanya'da EURO 2024 için ek güvenlik önlemleri

İçişleri Bakanı Faeser ve Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, federal ve eyalet hükümetlerinin Almanya'da düzenlenecek futbol şampiyonasına yönelik hazırlıklarının son durumunu basın toplantısıyla değerlendirdi.

Bakan Faeser, "Şampiyona sırasında polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapacak, havaalanlarını ve tren istasyonlarını korumak için önlemler alacak. Çok dikkatli ve hazırlıklıyız." dedi.

Faeser, Alman yetkililerin olası terör tehditlerine, siber saldırılara, holiganların şiddet eylemlerine ve cezai suçlara karşı ek güvenlik önlemleri aldığını da vurguladı.

Federal makamların güvenlik önlemlerini yerel makamlarla yakından koordine edeceğini ifade eden Faeser, "Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemizde ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Stadyumlarda 2,7 milyon, taraftar bölgelerinde ise 12 milyona yakın kişinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası 14 Haziran'da Almanya'nın İskoçya ile oynayacağı maçla Münih'te başlayacak. Final ise 14 Temmuz'da Berlin'deki Olympiastadion'da yapılacak.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Reul bu büyüklükteki bir spor etkinliğinin sadece bir futbol kutlaması olmadığını aynı zamanda güvenlik politikası açısından da bir meydan okuma olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Danimarka'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı: Victor Nelsson da kafiledeDanimarka'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı: Victor Nelsson da kafilede
Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"
TFF Başkanı Büyükekşi: "EURO 2024'te öncelikli hedef gruptan çıkmak..."TFF Başkanı Büyükekşi: "EURO 2024'te öncelikli hedef gruptan çıkmak..."
Anahtar Kelimeler:
euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Hatay'da korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Hatay'da korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Milli takımda sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti

Milli takımda sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti

Buffon'dan millilere övgüler!

Buffon'dan millilere övgüler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.