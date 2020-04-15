Almanya'da ligler 31 Ağustos'a kadar seyircisiz oynanacak!

Koronavirüs futbol dünyasında yarattığı belirsizlik devam ederken,Almanya Hükümeti'nden flaş bir hamle geldi. Bild'in haberine göre büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.
Almanya Başbakanı Angela Merker, "31 Ağustos'a kadar büyük etkinlikler yasaklandı. Bu aynı zamanda seyircili futbol karşılaşmalarını da etkileyecek. Fakat futbol maçları seyircisiz oynanabilir." açıklamasında bulundu.
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