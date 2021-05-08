SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Almanya'da şampiyon Bayern Münih

08.05.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Borussia Dortmund, RB Leipzig'i 3-2 yendi; Bayern Münih şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi ve Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund'un 3-2 kazanmasının ardından Bayern Münih Bundesliga'daki üst üste 9. şampiyonluğuna resmen ulaştı.

Dortmund 7. dakikada Reus ve 51. dakikada Sancho'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, RB Leipzig 63. dakikada Klostermann ve 77. dakikada Olmo ile geri dönüş gerçekleştirdi. 87. dakikada bir daha sahneye çıkan Sancho, takımına galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli puanları getirdi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi yapan Dortmund, 58 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Son 4 haftada 8 puan kaybeden Leipzig ise 64 puanla 2. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 33. haftasında Dortmund deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, RB Leipzig evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

WOLFSBURG'UN KALAN MAÇLARI (60 puan)

RB Leipzig (D)
Mainz

DORTMUND'UN KALAN MAÇLARI (58 puan)

Mainz (D)
Leverkusen

FRANKFURT'UN KALAN MAÇLARI (56 puan)

Mainz
Schalke (D)
Freiburg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Emrehan Gedikli hayaline kavuştuEmrehan Gedikli hayaline kavuştu
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

Visca Trabzonspor ile mutlu sona yakın

Visca Trabzonspor ile mutlu sona yakın

F.Bahçe, Anna Lazareva'yı transfer etti

F.Bahçe, Anna Lazareva'yı transfer etti

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Cimbom'da Luiz Gustavo sesleri

Cimbom'da Luiz Gustavo sesleri

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.