Almanya, Fransa'ya kaybederse Joachim Löw kovulabilir

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın 2018 Dünya Kupası ve devamındaki formu iç açıcı değil.
Bild'in haberine göre, 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve henüz UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet elde edemeyen Almanya'da teknik direktör Joachim Löw topun ağzında...
Löw'den galibiyet ya da en azından beraberlik beklenirken, olası bir mağlubiyet deneyimli teknik adamın kovulmasına yol açabilir.
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, şu ana dek oynadığı karşılaşmalarda Fransa ile golsüz berabere kalmış ve tarihinde ilk kez Hollanda'ya 3 farkla mağlup olmuştu. (Goal)
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Galatasaraylı yıldızın menajeri tutuklandı
Beşiktaş'ta Adriano şoku! 3-4 hafta yok
G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...
Cocu'nun yeni adresi belli oldu!
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Olay yaratacak Mario Gomez iddiası!
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Juventus'ta Ronaldo krizi!
Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum