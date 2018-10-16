Almanya, Fransa'ya kaybederse Joachim Löw kovulabilir

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın 2018 Dünya Kupası ve devamındaki formu iç açıcı değil.

Bild'in haberine göre, 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve henüz UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet elde edemeyen Almanya'da teknik direktör Joachim Löw topun ağzında...

Löw'den galibiyet ya da en azından beraberlik beklenirken, olası bir mağlubiyet deneyimli teknik adamın kovulmasına yol açabilir.

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, şu ana dek oynadığı karşılaşmalarda Fransa ile golsüz berabere kalmış ve tarihinde ilk kez Hollanda'ya 3 farkla mağlup olmuştu. (Goal)

