SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Almanya gol oldu yağdı

Almanya gol oldu yağdı

06.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Ermenistan karşısında tüm gücüyle saldırdı ve sahadan 6-0 üstün ayrıldı.

Almanya gol oldu yağdı

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda gecenin en farklı skorlarından biri çıktı: 5-0! Stuttgart'taki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta Almanya, Ermenistan'ı 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Almanya'ya zaferi getiren goller 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada R3us, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi'den geldi.

Maça çıkarken lider olan Ermenistan'ı geçen Almanya, 12 puanla zirveye yerleşirken, Ermenistan ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında ALmanya deplasmanda İzlanda'yı devirmeye çalışacakken, Ermenistan ise evinde Lihtenştayn'ı konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiF.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
PARTNER"Güle güle aklım, ışığım, kalbim""Güle güle aklım, ışığım, kalbim"
Ribery'nin yeni adresi netleştiRibery'nin yeni adresi netleşti
Anahtar Kelimeler:
Almanya Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.