Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturası Mesut Özil'e çıkıyor!

Son dönemde Özil’i eleştiren birçok haber yayımlayan Bild gazetesi, "Özil, iki kat baş ağrısı, başka bir şey değil" başlığıyla verdiği son haberde de milli futbolcuyu hedef tahtasına koydu.

Milli takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in mayıs ayında Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerine ilişkin fotoğrafa da yer verilen haberde, Almanya’nın Dünya Kupası’na erken veda etmesinin nedenleri arasında bu olayın da yer aldığı savunuldu.

Gündoğan’ın fotoğrafla ilgili görüşlerini açıklamasına rağmen Özil’in konu hakkında sessiz kalmasının milli takımda gergin havaya sebep olduğu ileri sürülen haberde, sponsorların ve yöneticilerin Mesut Özil’in milli takımdan atılmasını tasvip ettiği ileri sürüldü.

GRUPLAŞMA İDDİASI!

Söz konusu fotoğraf nedeniyle milli takımda gruplaşma yaşandığı iddia edildi. Sami Khedira, Jerome Boateng ve Julian Draxler’in Özil’in yanında yer aldığı, diğer tarafta ise Bayern Münihli Maneul Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller ile Real Madridli Toni Kroos’un bulunduğu öne sürüldü.