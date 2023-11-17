Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler karşılaşması öncesi oynanacak olan Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Almanya ile Türkiye, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç sonrası A Milli Takım, Galler'a konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek. Almanya Türkiye maçı canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar şimdiden hız kazandı. İşte Almanya Türkiye maçının tarihi, saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Ter Stegen, Henrichs, Hummels, Süle, Raum, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Sane, Gnabry, Müller.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Berat, İsmail, Abdülkadir, Yusuf, Kerem, Barış Alper.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Türkiye, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, 21 Kasım Salı saat 22:45'te Galler ile kozlarını paylaşacak.





