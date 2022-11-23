Almanya'yı yıkan Japon oyuncu Takuma Asano'yu Beşiktaş istiyor! Şenol Güneş ile bu akşam görüşme yapılacak

Beşiktaş; Dünya Kupası'ndan hemen önce kendilerine önerilen, Bochum forması giyen 28 yaşındaki Japon oyuncu Takuma Asano'yu listesine almıştı. Almanya ile oynanan maçta Japonya'nın galibiyetini getiren Takuma Asano'nun akıbeti Şenol Güneş'e bağlı olduğu aktarıldı.

KİMSE İHTİMAL VERMİYORDU

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda yer alan Japonya, güçlü rakibi Almanya’yı 2-1’lik skorla yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Kıyasıya mücadele ve yüksek tempoda oynanan maçta Japonya kalecisi Gonda ve Almanya kalecisi Neuer’in kritik kurtarışları da mücadeleye damga vurdu. 75. dakikada Ritsu Doan’ın golüyle eşitliği sağlayan Asya temsilcisi, 83. dakikada Takuma Asano’nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Japonya, şampiyonaya 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ ALABİLİR

Almanya maçında harika bir oyun ortaya koyan Takuma Asano'ya Şenol Güneş'ten gelecek yanıt sonrası resmi girişimler yapılacak. Elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlı yetkililer Şenol Güneş ile bu akşam görüşerek nihai kararı vermesi için baskı yapacak.

