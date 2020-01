Almanya’da Pamukkale rüzgarı esti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Yaşlanan Avrupalılar’ın şifa bulmak için gelebilecekleri yerlerin başında Pamukkale’nin olduğunu vurgulayan Başkan Örki, “Avrupalı yaşlı turistler için sağlık turizmi merkezi olabiliriz. İlçemizde yatırım yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

Pamukkale’nin tanıtımı için önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir dizi ziyaret için gittiği Almanya’da ilçeyi tanıtmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda ilk olarak Başkonsolos Banu Terzioğlu’nu ziyaret etti. Konsoloslukta düzenlenen toplantıda Başkan Örki, Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ev sahipliğinde Karlsruhe Başkonsolosluğu salonunda yapılan toplantıya; Kilim Gazetesi Genel Müdürü Ali Batmaz, İş Adamı Erdem Arın, Türk İşverenler Derneği (TİD) Başkanı Dr. A.Kadir Kılıç, UID Baden Başkanı Muhlis Alkan ve iş adamları katıldı.

Pamukkale’nin kendi klasmanında en fazla turist çeken ören yeri olduğunu kaydeden Başkan Örki, 2019 yılında Pamukkale’ye 2.5 milyon, Denizli geneline ise toplam 4 milyon turist geldiğini söyledi. İlçelerinin hep turizmle özdeşleştiğini ifade eden Başkan Örki, “Pamukkale sadece turizm ilçesi değil. Hayvancılık ve tarım da çok gelişmiş. İlçe genelinde 60 bin kişi istihdam ediliyor. Turizmin yanı sıra tekstil, nar, ayva üretiminde söz sahibiyiz. Soğuk hava depolarımız yetersiz. Bu alanda yatırım yapılabilir” diye konuştu. Pamukkale travertenlerine 3 km mesafede yer alan Karahayıt bölgesinde tam teşekküllü bir hastane yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Örki, yaşlanan Avrupa nüfusuna dikkat çekerek, “İlçemizdeki turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalı yaşlı turistler için sağlık turizmi merkezi olabiliriz. İlçemizde yatırım yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yurt dışındaki her anını ilçeyi tanıtmak için kullanıyor. Fellbach Belediye Başkanı Johannes Berner’i makamında ziyaret ederken kendisine Almanya Türk Toplumu Federal Başkanı ve Fellbach Belediye Encümen Üyesi Gökay Sofuoğlu da eşlik etti. Başkan Örki ayrıca aslen Tavaslı olup Almanya’nın en büyük döner üretim tesislerinden birine sahip olan Faik ve Mevlüt Kabalar kardeşlerin genel müdürlük yaptığı Murat Lamm GmbH firmasını ile birlikte Almanya’da gıda pazarlama konusunda önemli bir yere sahip olan Çiloğlu firmasından Şahin ve Harun Çiloğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Başkan Örki Pamukkale’nin güzelliklerini anlatarak “Pamukkale sadece travertenlerden oluşmuyor. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balon ve yamaç paraşütü gibi özellikleriyle de sizleri bekliyor. Karahayıt ise termal sağlığın en önemli merkezlerinden. Herkesi Pamukkale’ye bekliyoruz” diyerek davette bulundu.