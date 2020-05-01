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Almeida: "Başkan beni kandırdı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesini ünlü gazetelerinden Record’a çarpıcı bir açıklama yaptı ve Beşiktaş’ın eski başkanı Yıldırım Demirören tarafından kandırıldığını iddia etti.

Almeida: "Başkan beni kandırdı"

Beşiktaş’ta geçirdiği 3 buçuk yıllık sürecin harika anılarla dolu olduğunu belirten Almeida, "Sadece son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, Beşiktaş’ın başkanı yeni sözleşme konusunda beni aldattı, verdiği sözü tutmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım” dedi.

"KRAL GİBİ BİR YAŞAM"

Porto’dan tanıdığı Quaresma, Portekiz milli takımından arkadaşı Manuel Fernandes, sonradan gelen Simao ile birlikte kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Almeida, “Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı." dedi.

"BAŞKAN TARAFINDAN KANDIRILDIM"

Almeida, "Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım. Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Türkiye kupasını kazandık. Hâlâ Türkiye’den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Her şey iyiydi, taki son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar. Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım” dedi.

(AJANSSPOR)

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