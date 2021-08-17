Alp Arslan dizisinin hazırlıkları başladı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrollerde! İşte ilk kareler

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit gibi bir tarih dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Fahriye Evcen, Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı Alp Arslan dizisinin hazırlıklarına başladı.

Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Dizinin hazırlıklarından ilk kareler de yapımcı Emre Konuk tarafından paylaşıldı. Ünlü oyuncular Evcen ve Arduç, kılıç ve at binme eğitimlerine devam ediyor.

BARIŞ ARDUÇ SULTAN ALP ARSLAN ROLÜNDE

Sultan Alp Arslan'ı Barış Arduç, Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.

Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gib birbirinden ünlü dizinin kadrosunda yer alıyor.

Emre Konuk'un yapımı üstlendiği, M.Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yapacağı dizinin çekimlerine ağustos sonunda başlanacak. Eylül sonunda ise dizinin izleyicilerle buluşması bekleniyor.



3 sezon planlanan Alp Arslan dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu'nın yayınlandığı pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında olacak.

