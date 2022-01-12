Dizi setinde başlayan bir arkadaşlık daha yine aşka dönüştü. Bu kez bu haber, ünlü oyuncular Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

Aralık ayının son haftasında Etiler'de birlikte görüntülenen çift, set aşkının gerçeğe dönüştüğü ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ünlü çift, birlikte oldukları ile ilgili iddiaları reddetmişti.

"FARKLI BOYUTLARDA DENEMEYE BAŞLADIK"

Daha sonra tekrar bir açıklama yapan Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAF SONRASI İLK AŞK POZU!

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan aşk itirafı sonrası ilk poz da geldi. Ünlü oyuncu Navruz paylaşımına bulut emojisi koydu. Turan ise paylaşımına kalp ekledi. Ünlü çift, mutluluk pozuyla büyük beğeni topladı.



