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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz!

12.01.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka döndü. Bir dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan ilk kez aşk pozu geldi. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına cevap veren ikili, “Güzel bir arkadaşlık kurduk, farklı boyutta denemeye başladık” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncuların bugün sosyal medyaya damga vuran o mutluluk fotoğrafı!

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz!

Dizi setinde başlayan bir arkadaşlık daha yine aşka dönüştü. Bu kez bu haber, ünlü oyuncular Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

Aralık ayının son haftasında Etiler'de birlikte görüntülenen çift, set aşkının gerçeğe dönüştüğü ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ünlü çift, birlikte oldukları ile ilgili iddiaları reddetmişti.

"FARKLI BOYUTLARDA DENEMEYE BAŞLADIK"

Daha sonra tekrar bir açıklama yapan Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAF SONRASI İLK AŞK POZU!

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan aşk itirafı sonrası ilk poz da geldi. Ünlü oyuncu Navruz paylaşımına bulut emojisi koydu. Turan ise paylaşımına kalp ekledi. Ünlü çift, mutluluk pozuyla büyük beğeni topladı.


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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
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