Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Arslan Yusuf'a Umut Karadağ hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Arslan Yusuf'u Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ nereli ve kaç yaşında?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN ARSLAN YUSUF'U UMUT KARADAĞ KİMDİR?

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğdu.

Umut Karadağ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan alan Umut Karadağ, Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterini canlandırmıştır.

Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

UMUT KARADAĞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2020 – Zümrüdüanka (Adil) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der'a (Atıf Necip) (Sinema Filmi)

2018 – Halka (İskender) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Yunan Kralı Constantin) (TV Dizisi)

2017 – Beyaz Balina (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Veli Yarımcalı) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Şehmuz) (Sinema Filmi)

2015 – Güvenlik (TV Filmi)

2014 – Aşktan Kaçmaz (Bedir) (TV Dizisi)

