Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Grigor'a Serhat Tutumluer hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN GRİGOR'U SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tutumluer 29 Haziran 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Tutumluer, hâlen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır.

SERHAT TUTTUMLUER EVLİ Mİ?

2007 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Senan Kara ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

SERHAT TUTTUMLUER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Serhat Tutumluer'in oynadığı filmler:

2004 Büyü

2005 Cenneti Beklerken

2007 Ara

2008 Devrim Arabaları

2009 Kıskanmak

2012 Yeraltı

