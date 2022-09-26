MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

26.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 3. sezonunun yeni oyuncuları internette araştırılıyor. Barış Arduç'un Melik Muhammed Alparslan Bey'i, Fahriye Evcen'in ise Akça Hatun'u canlandırdığı dizinin yönetmenliğini Sedat İnci, senaristliğini ise Emre Konuk yapıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Grigor'a Serhat Tutumluer hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Grigor'u Serhat Tutumluer kimdir? Serhat Tutumluer nereli ve kaç yaşında?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN GRİGOR'U SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tutumluer 29 Haziran 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Tutumluer, hâlen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır.

SERHAT TUTTUMLUER EVLİ Mİ?

2007 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Senan Kara ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

SERHAT TUTTUMLUER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Serhat Tutumluer'in oynadığı filmler:

2004 Büyü
2005 Cenneti Beklerken
2007 Ara
2008 Devrim Arabaları
2009 Kıskanmak
2012 Yeraltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?Tozluyaka 13. bölüm fragmanı! Tozluyaka son bölümde neler yaşandı?
Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan ettiEski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti
İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."
Anahtar Kelimeler:
Serhat Tutumluer Alparslan Büyük Selçuklu dizisi alparslan büyük selçuklu oyuncuları Oyuncu yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.