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Alpaslan Öztürk: Fatih Terim'e söz verdim

17.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Alpaslan Öztürk: Fatih Terim'e söz verdim
Alpaslan Öztürk

Alpaslan Öztürk

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Konyaspor karşılaşmasını sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Alpaslan Öztürk "Namağlup bir Konyaspor'a karşı oynadık, zor olacağını biliyorduk. Bizim yaklaşık 10-11 tane milli takıma giden oyuncumuz var. Bunların içinde kalecimiz dünyanın diğer ucuna gidiyor, sağ bekimiz diğer ucuna gidiyor. Farklı farklı ülkelere giden arkadaşlarımız var. Büyük takımlar böyle takımları da kazanmasını bilmeli. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Fatih hocama teşekkür ediyorum, son maçı kötü oynamama rağmen bana güvendiğini söyledi. Ben de yüzünü kara çıkarmayacağımın sözünü verdim, umarım sözümü tutmuşumdur. Onun güveni bize ekstra güç veriyor." dedi.

Alpaslan Öztürk ayrıca "Büyük takımlarda rekabet çok değerlidir. Hangimiz oynarsa canıyla, kanıyla oynuyor, önemli olan formayı hakkıyla terletmek. Bizim işimiz hocanın işini zorlaştırmak. Benim işim daha doğrusu, tercihleri zorlaştırmak, hocanın adaletine güveniyoruz. Galatasaray formasını kim iyi temsil ediyorsa, onun giymesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk
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