Alpay Çelebi: Pepe benim için bir fırsat

Alpay Çelebi, kariyer hedefleri, Beşiktaş'taki geleceği ve milli takımla katılacağı 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekipte birlikte çalıştığı Pepe ile Domagoj Vida'nın önemli futbolcular olduğuna değinen Alpay, "Pepe ile Vida çok büyük stoperler. Pepe, Dünya Kupası'na gitmeden önce beraber çalışıyorduk. Beni çalıştırıyordu." diye konuştu.

Portekizli yıldızın söylediklerini uygulamaya çalıştığını aktaran genç futbolcu, "Pepe, söylediklerinin tamamını sahada uygulayan bir futbolcu. Kendisi, yaptıklarını bana da aşılamaya çalışıyor. Ben de onları uygulamaya çalışıyorum. Pepe'nin benim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş A Takımı ile iki Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayan Alpay Çelebi, "Geride kalan sezon benim için güzel ve düzenli geçti. Beşiktaş A Takımı'nda antrenmanlara çıkmaya başladım. Türkiye Kupası maçlarında forma giydim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig maçlarında kadroya girdim. Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalıcı olmak. Sonra da bunun gibi turnuvalarda bizi izleyenlere kendimi göstererek Avrupa'ya açılma fırsatı yakalamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.