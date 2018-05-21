Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili adayı oldu

AK Parti, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Aston Villa'da forma giyen eski Milli futbolcu Alpay Özalan'ı İzmir 2. Bölge 2. sıradan aday gösterdi.

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Alpay Özalan 29 Mayıs 1973’de İzmir doğdu. Tam adı Fehmi Alpay Özalan’dır. Alpay Özalan evli ve iki çocuk babası... 2.ligde Soma Linyitspor’da oynadıktan sonra 1992’de Altay’a geçti ve o sezon sergilediği performans sonrasında Fatih Terim tarafından Ümit Milli Takım’a alındı. Ümit Milli Takım’ın değişmez oyuncusu olduktan sonra büyük takımların dikkatini çekti. 1993 transfer ayında Altay’dan koptuktan sonra, Süleyman Seba tarafından Beşiktaş’a transfer edildi.

Alpay Özalan Daha henüz 20 yaşında Beşiktaş'a adım atarken ilk sezonunda Gordon Milne, sezon ortasında Milne'nin ayrılmasıyla Daum ile çalıştı. Milne ve Daum'lu 1993-94 sezonunda 11 maçta görev aldıktan sonra Daum'un değişmez oyuncularında birisi oldu. Daum döneminde lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Her transfer döneminde takımında en kilit isimlerden birisi olarak dikkat çekti.