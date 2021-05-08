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Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

08.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin iki yöneticisi Alper Pirşen ve Selahattin Baki'yi sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Alper Pirşen ve Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce 07.05.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN PFDK'YA SEVKİ ŞÖYLE:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 07.05.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 07.05.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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