Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası sevinci olay oldu!

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın henüz 3. dakikasında Alper Potuk'un attığı golle geriye düştü.

Eski bir Fenerbahçeli olan Alper Potuk'un gol sevinci ise maça damga vurdu. Alper, Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü 'sus işareti' yaparak kutladı. Alper Potuk'un bu hareketi, eski takımına bir mesaj olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Opta verilerine göre Fenerbahçe'nin bu sezon yediği en erken golü kaydeden Alper Potuk (2:42), aynı zamanda Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertli ekibin filelerini ilk kez havalandırdı.

ALPER POTUK'A BÜYÜK TEPKİ

Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı golü 'sus işareti'yle kutlamasının ardından sosyal medyadan 30 yaşındaki futbolcuya büyük tepki geldi.

7.25 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Alper Potuk, 2013 yazında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon 250 bin Euro karşılığı transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Alper Potuk'un sözleşmesi bu sezon başında feshedilmişti. Alper daha sonra Ankaragücü'ne imza atmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 214 maça çıkan Alper Potuk, 18 gol atıp 37 de asist yapmıştı.