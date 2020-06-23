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Alper Ulusoy "6 saniye" kuralını başka maçlarda uygulamamış

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Alper Ulusoy, Galatasaray kalecisi Okan için “6 saniye” kararı vermişti. Ancak Gaziantepspor file bekçisi Günay ve 4 ay önce aynı ihlali yapan Farnolle için sessiz kaldı.

Alper Ulusoy "6 saniye" kuralını başka maçlarda uygulamamış

Sarı-Kırmızılılar, tarihe geçen karşılaşmada Gaziantep’le kendi evinde 3-3 berabere kaldı. Maça ise hakem Alper Ulusoy’un kararları damga vurdu. Son anlarda Galatasaray kalecisi Okan’ın topu elinde 6 saniyeden fazla tuttuğuna karar veren Alper Ulusoy, endirekt serbest vuruşa hükmetti. Devamındaki pozisyonda da penaltı verdi ve 105. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sarı-Kırmızılı takım, 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

ORTADA TUTARSIZLIK VAR

Okan Kocuk, topu 18.48 saniye elinde tutmuştu. Yani karar doğruydu. Ancak ortada bir tutarsızlık vardı. Aynı maçın 31. dakikasında G.Antep kalecisi Günay, topu 17 saniye elinden çıkarmadı. Ulusoy devam ettirdi. 16 Şubat’ta Galatasaray’ın 1-0 kazandığı Yeni Malatya maçının hakemi de Alper Ulusoy’du. O karşılaşmanın 34. dakikasında da Malatya kalecisi Farnolle, topu 15 saniye oyuna sokmadı. Ama endirekt serbest vuruş kararı gelmedi!

EN SON 2009'DA

6 saniye kuralı, en son 2009 yılında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan bir maçta uygulandı. Kazanılan endirekt serbest vuruşta Sarı-Kırmızılılar, Sivas’a karşı gol atmıştı. (AKŞAM)

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