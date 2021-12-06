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Alperen'den Rockets galibiyetine 10 sayılık katkı!

06.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Houston Rockets pivotu olan temsilcimiz Alperen Şengün, ekibinin New Orleans Pelicans'ı 118-108 mağlup ettiği maçta 10 sayı buldu.

Alperen'den Rockets galibiyetine 10 sayılık katkı!

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood ve 23 sayı, 5 asistle oynayan Eric Gordon öne çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Pelicans'ın all-star forveti Brandon Ingram, 40 sayı ve 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaunt, Willy Hernangomez de 10 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Alperen Şengün
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