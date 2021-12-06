Alperen'den Rockets galibiyetine 10 sayılık katkı!

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood ve 23 sayı, 5 asistle oynayan Eric Gordon öne çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Pelicans'ın all-star forveti Brandon Ingram, 40 sayı ve 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaunt, Willy Hernangomez de 10 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

