Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’yi başrollerde buluşturmuştu... Aşkın Pusulası dizisinin seti durdu! Ekibe ödeme yapılmadı

Birçok ünlü ismi bir arada buluşturan "Aşkın Pusulası" dizisi daha yayınlanmadan çok konuşuldu.

Başta yurt dışı için çekildiği açıklanan Alim Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Akbaş oturuyordu.

6 bölümü çekilen, 7. Bölümü ise tamamlanamayan dizinin çekimleri 3 hafta önce durdu. Dizinin sete ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.

AŞK PUSULASI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, geçici bir ödeme güçlüğü yaşadığı öğrenilen yapım şirketinden haber bekleyen çalışanlar, içeride 3 haftalık alacaklarının olduğunu ifade etti.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Alperen Duymaz, Engin Öztürk, Büşra Develi , Ali Sürmeli, Levent Ülgen, İdil Fırat, Ayten Soykök, Gamze Topuz ve Duygu Arda gibi isimler yer alıyor.







