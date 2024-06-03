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Gaming Week'e özel Apple iPad ve MacBook modellerinde indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.06.2024 16:18
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Teknoloji severlerin beklediği o gün geldi: Amazon'un Gaming Week fırsatları başladı. Apple başta olmak üzere pek çok teknoloji markasında %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. 10 Haziran'a kadar sürecek Gaming Week'ten yararlanmak için acele etmenizi öneririz. Sizin için Gaming Week'in yıldızı Apple'ın öne çıkan fırsatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Gaming Week'e özel Apple iPad ve MacBook modellerinde indirim başladı

Teknoloji devi Apple'ın en çok satan ürünleri arasında yer alan iPad ve MacBook modellerinde Gaming Week'e özel kaçırılmayacak indirimler başladı. Yeni bir iPad ya da MacBook almayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı! İndirimler 10 Haziran'a kadar sürecek olsa da elinizi çabuk tutmanızı öneririz, stoklar tükenmeden fırsatları yakalayın. İşte detaylar!

Gaming Week'e özel Apple indirimlerinin tamamını görmek için buraya tıklayın.

1. Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 1 TB) - Gümüş Rengi (6. nesil)

Adsız tasarım - 2024-06-03T154848.718

  • "Alınabilecek en iyi iPad pro. Eğer 128 GB'lık alırsanız iPad Pro'nun m2 işlemci serisi maalesef bu makineyle aynı performansta çalışamıyor. Zaten bellek yapısı gereği de bu tür makineleri en az 256 GB almanız gerekmektedir. Yüzde 50 doluluğu geçince ciddi anlamda performans kaybı yaşanabiliyor. Lakin 128 GB olan modellerindeki sınırlama anladığım kadarıyla bu doluluğa varmadan ortaya çıkan bir yazılım durumu. O yüzden alınabilecek en iyi iPad Pro şimdilik bu gözüküyor. Çizim yaparken daha fazla layer açmanızı model yaparken daha çok ayrıntı yapmanızı sağlıyor."

  • "Görüntü olsun, hız performans olsun, harika bir tablet."
Ürünü İncele

2. Apple 2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 1 TB) - Uzay Grisi (4. nesil)

Adsız tasarım - 2024-06-03T154751.762

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha öncesinden neden almamışım sorusunu bana sorduran bir ürün. İlk kez tablet kullandığım için diğer ürünlerle maalesef kıyaslama yapabileceğim bir durumum yok ancak hızından çözünürlüğüne kullanım rahatlığından tasarımına kadar beni çok tatmin eden bir ürün. Çoğunlukla oyun için kullanıyorum grafikleri çözünürlüğünü ve hızını hemen fark ediyorsunuz."

  • "Çok iyi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."
Ürünü İncele

3. Apple 2021 M1 Çipli iMac Hepsi-Bir-Arada Masaüstü Bilgisayar

Adsız tasarım - 2024-06-03T155058.753

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürüne söylenecek söz yok. Gayet güzel sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Harici 2 TB harddisk aldım. Sorunsuz kullanıyorum."

  • "Mükemmel bir cihaz. Apple kalitesi."
Ürünü İncele

4. Apple M3 Max Çipe Sahip 2023 MacBook Pro Laptop

Adsız tasarım - 2024-06-03T155240.668

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Herhangi bir kozmetik sıkıntı vs. yoktu. Anlatıldığı gibi. Burada iade edilen ürünü yollamışlar gibisinden şehir efsaneleri oluyor itibar etmeyiniz. Satıcı Amazon ise gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

  • "Ürün bilindik Apple ürünü. Tarife gerek yok. Amazon üzerinden bahar kampanyasını bekleyerek satın aldım ve ciddi miktarda indirim elde etmiş oldum. Ürün de vaktinden önce ve gayet güzel paketlenmiş halde geldi. Bu alışverişten memnun kaldım."
Ürünü İncele

5. Apple 2024 M3 Çipli 13 inç MacBook Air Laptop

Adsız tasarım - 2024-06-03T155407.878

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İyi bir marka, çok iyi bir satış hizmeti ile birleşip beş yıldız oldu. Her şey mükemmel, teşekkürler."

  • "Oyun oynamayacaksanız ve bilgisayarı ciddi bir iş için kullanacaksanız ideal bir bilgisayar. Tek kelimeyle muhteşem."
Ürünü İncele

6. Apple iPad Air 11 inç (M2)

Adsız tasarım - 2024-06-03T155602.841

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Apple farkı ve kalitesini kendini belli ediyor. Çok memnunum."

  • "Çok çok başarılı, herkese tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. Apple 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 256 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

Adsız tasarım - 2024-06-03T160234.509

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sorunsuz, çok beğendim. 1 günde de elime ulaştı, teşekkürler."

  • "iPad 10. Nesil hem fiyat açısından uygundu hem de bu fiyata mükemmel bir performans sergiledi. Kesinlikle, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

8. Apple M3 Max Çipe Sahip 2023 MacBook Pro Laptop

Adsız tasarım - 2024-06-03T160427.546

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Amazon kalitesi ve güveni ile MacBook."

  • "Kompakt, canavar. Malzeme kalitesi güzel, harika bir Apple deneyimi."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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