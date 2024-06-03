Gaming Week'e özel Apple iPad ve MacBook modellerinde indirim başladı

"Alınabilecek en iyi iPad pro. Eğer 128 GB'lık alırsanız iPad Pro'nun m2 işlemci serisi maalesef bu makineyle aynı performansta çalışamıyor. Zaten bellek yapısı gereği de bu tür makineleri en az 256 GB almanız gerekmektedir. Yüzde 50 doluluğu geçince ciddi anlamda performans kaybı yaşanabiliyor. Lakin 128 GB olan modellerindeki sınırlama anladığım kadarıyla bu doluluğa varmadan ortaya çıkan bir yazılım durumu. O yüzden alınabilecek en iyi iPad Pro şimdilik bu gözüküyor. Çizim yaparken daha fazla layer açmanızı model yaparken daha çok ayrıntı yapmanızı sağlıyor."