Gaming Week'e özel Apple iPad ve MacBook modellerinde indirim başladı

Teknoloji devi Apple'ın en çok satan ürünleri arasında yer alan iPad ve MacBook modellerinde Gaming Week'e özel kaçırılmayacak indirimler başladı. Yeni bir iPad ya da MacBook almayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı! İndirimler 10 Haziran'a kadar sürecek olsa da elinizi çabuk tutmanızı öneririz, stoklar tükenmeden fırsatları yakalayın. İşte detaylar!
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"Alınabilecek en iyi iPad pro. Eğer 128 GB'lık alırsanız iPad Pro'nun m2 işlemci serisi maalesef bu makineyle aynı performansta çalışamıyor. Zaten bellek yapısı gereği de bu tür makineleri en az 256 GB almanız gerekmektedir. Yüzde 50 doluluğu geçince ciddi anlamda performans kaybı yaşanabiliyor. Lakin 128 GB olan modellerindeki sınırlama anladığım kadarıyla bu doluluğa varmadan ortaya çıkan bir yazılım durumu. O yüzden alınabilecek en iyi iPad Pro şimdilik bu gözüküyor. Çizim yaparken daha fazla layer açmanızı model yaparken daha çok ayrıntı yapmanızı sağlıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Daha öncesinden neden almamışım sorusunu bana sorduran bir ürün. İlk kez tablet kullandığım için diğer ürünlerle maalesef kıyaslama yapabileceğim bir durumum yok ancak hızından çözünürlüğüne kullanım rahatlığından tasarımına kadar beni çok tatmin eden bir ürün. Çoğunlukla oyun için kullanıyorum grafikleri çözünürlüğünü ve hızını hemen fark ediyorsunuz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürüne söylenecek söz yok. Gayet güzel sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Harici 2 TB harddisk aldım. Sorunsuz kullanıyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Mükemmel. Herhangi bir kozmetik sıkıntı vs. yoktu. Anlatıldığı gibi. Burada iade edilen ürünü yollamışlar gibisinden şehir efsaneleri oluyor itibar etmeyiniz. Satıcı Amazon ise gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."
Kullanıcılar ne diyor?
"İyi bir marka, çok iyi bir satış hizmeti ile birleşip beş yıldız oldu. Her şey mükemmel, teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Apple farkı ve kalitesini kendini belli ediyor. Çok memnunum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Sorunsuz, çok beğendim. 1 günde de elime ulaştı, teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi. Amazon kalitesi ve güveni ile MacBook."
Bu içerik 3 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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