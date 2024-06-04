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Yaz kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda %50'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.06.2024 11:55
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Sezon modasını, özgün tarzıyla harmanlayan ayakkabı devi Camper'ın en beğenilen modellerinde %50'ye varan indirimler başladı. Her adımda rahatlığın ve tarz görünmenin keyfini yaşamanızı sağlayacak Camper ayakkabıları görmek, indirimlerden yararlanmak için sizin için seçtiklerimize bakabilirsiniz. Detaylar içeriğimizde...

Yaz kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda %50'ye varan indirimler

Yaz nihayet geldi! Mevsime uygun kıyafetler, ayakkabılar da bekledikleri yerlerden gün yüzüne çıktı. Şimdi tiril tiril, rahat ve havalı yaz kombinleriyle güneşin tadını çıkarma zamanı! Kombin demişken ayakkabıları da unutmamalı; ne giyerseniz giyin tek bir dokunuşla olduğunuzdan çok daha havalı görünmenizi sağlayacak sihirli parçalar tabii ki ayakkabılar! Yaz kombinlerinize hava katacak, çok tarz görünmenizi sağlayacak aynı zamanda rahatlığı ve konforu hissettirecek kaliteli ayakkabılar arıyorsanız Camper indirimi tam size göre! En sevilen, indirimdeki ayakkabılar da burada; işte detaylar!

1. Camper Peu Touring Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T111046.122

Yüksek kaliteli deri malzemeden üretilen Camper Peu Touring Ayakkabı, esnek taban yapısına sahip. Bu özellik sayesinde ayakkabı, doğal ayak hareketlerinizi kısıtlamaz ve rahat bir yürüyüş deneyimi sunar. Camper markasının özgün tarzını yansıtan Peu Touring modeli, farklı renk ve desen seçenekleriyle de dikkat çeker. Ayakkabının iç yüzeyinde genellikle yumuşak bir astar bulunur. Pratik bağcıklar veya kayışlarla tasarlananan ayakkabı kolayca giyilip çıkarılabilir.

Ürünü İncele

2. Camper Drift Trail Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T111250.154

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi ve rahat. Tam numaranızı alın."

  • "Fiyatı düşükken aldım, Camper kalitesi."
Ürünü İncele

3. Camper Drift K100876-013 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T111429.227

Spor şık görünümüyle öne çıkan Camper Drift K100876-013 Ayakkabı'nın üst kısmı %52 oranında kumaş ve %48 oranında deri malzemeden oluşuyor. Dış tabanı tamamen kauçuk olan ayakkabı, her zeminde üstün tutuş gösterirken güvenle adım atmanızı sağlıyor. %100 iç kumaş astarı sayesinde ayaklara nefes aldıran ayakkabı kullanıcılarından tam not alan Camper'ın en sevilen modellerinden biri.

Ürünü İncele

4. Camper K300346-005 Sneaker Bot

Adsız tasarım - 2024-06-04T111533.096

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahatlık ve kalite bir arada. Camper'ı ayağınızda denemeden karar vermeyin."

  • "Camper kalitesi. Rahat ve şık."
Ürünü İncele

5. Camper Wagon Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T111707.148

Camper'ın sürdürülebilir ayakkabı modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Wagon modeli, %88 geri dönüştürülmüş polyester, %8 deri, %3 kumaş ve %1 geri dönüştürülmüş pamuktan üretiliyor. Yaz kombinlerinin altına çok yakışan bu ayakkabı, spor ve şık görünümüyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Hafif, rahat, esnek yapısı sayesinde ayağınızda yokmuş hissi yaratan model, bizce bir şansı hak ediyor!

Ürünü İncele

6. Camper Pelotas Soller Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T112148.116

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet kaliteli. 49₺ fark ile siparişten bir gün sonra teslim aldım. Hızlı kargo için teşekkürler."

  • "On numara beş yıldız ayakkabı."
Ürünü İncele

7. Camper K100674 Camaleon 1975 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T112826.313

Camper K100674 Camaleon 1975 Spor Ayakkabı modeli, Camper'ın özgün tarzını yansıtan ve rahatlıkla şıklığı bir araya getiren tasarımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve şık detaylarıyla dikkat çeken ayakkabı, sportif her kombine uyum sağlayan joker bir model.

Ürünü İncele

8. Camper K100152-021 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T112300.155

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı konforlu ve kaliteli. Numara kalıbı tam ve ilk gün bile rahatsız etmedi."

  • "Giyindiğim en rahat ve hafif ayakkabı diyebilirim. Harika."
Ürünü İncele

9. Camper Peu Touring Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-04T112937.252

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat bir ayakkabı."

  • "Ürün oldukça rahat, taraklı yapıda ayağı olanlar için ideal. Herhangi bir olumsuzluk görmedim. 15 gün içerisinde teslim edildi. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

10. Camper Runner K21 Sneaker

Adsız tasarım - 2024-06-04T113229.102

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hafif ve rahat. Orijinal ürün."

  • "Ürün gayet şık ve başarılı. Fakat Amazonun ürün sayfasında sağladığı beden tablosu bu yorumu yazdığım tarihte yanıltıcıydı. Camper'ın resmi sitesindeki beden tablosunu dikkate alın."
Ürünü İncele

11. Camper K100899-005 Sneaker

Adsız tasarım - 2024-06-04T113354.095

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve güvenli kargolama. Ayakkabı orijinal ve şık. İndirimde yakaladım."

  • "Kış hariç diğer tüm mevsimlere uygun, son derece rahat, gayet kaliteli bir model. Şıklığına diyecek yok. Tam numaramı aldım. Tavsiye edilir."
Ürünü İncele

12. Camper K100751-001 Sneaker

Adsız tasarım - 2024-06-04T114545.141

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ambalaj ve teslimat mükemmel, dışında karton ambalaj içinde orijinal Camper kutu. Ayakkabı göründüğü gibi, çok rahat, çok hafif tam bir yaz ayakkabısı."

  • "Çok kaliteli. Süper model, çok kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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