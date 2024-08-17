Alperen Duymaz ve Cemre Baysel Leyla dizisinde buluştu! Fragman sosyal medyayı salladı

‘Avenida Brazil’ adlı Brezilya dizisinden uyarlanan Leyla dizisinin fragmanı sosyal medyayı salladı.

Leyla dizisinde başrolü Cemre Baysel ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Fragmanda ikiliyi görenler "Bu ikili tam olmuş", "Çok yakışmışlar" yorumlarında bulundu.

İlk bölümü yeni bir değişiklik olmazsa 18 Eylül’de yayınlanması planlanan diziyi ödüllü yönetmen Hilal Saral yönetiyor.

LEYLA OYUNCULARI

Dizide Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt başlıca rolleri paylaşıyor.

LEYLA DİZİSİ KONUSU

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. ‘Leyla’ bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.