Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'den ayrılık açıklaması! Bu fotoğrafla yanıt verdi

Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in peri masalını andıran evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.
Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.
Çıkan haberler sonrası Alperen Duymaz'dan iddialara cevap verdi.
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