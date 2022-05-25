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  4. Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'den ayrılık açıklaması! Bu fotoğrafla yanıt verdi

Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'den ayrılık açıklaması! Bu fotoğrafla yanıt verdi

25.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alperen Duymaz çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin boşanacakları iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Durmaz, iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'den ayrılık açıklaması! Bu fotoğrafla yanıt verdi

Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in peri masalını andıran evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.

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Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.

Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.

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Çıkan haberler sonrası Alperen Duymaz'dan iddialara cevap verdi.

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Alperen Duymaz
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