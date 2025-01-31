Alperen Şengün 18 yıl sonra bir ilki başardı! Milli basketbolcumuz NBA All Star kadrosuna seçildi

Houston Rockets‘ta forma giyen 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi.

19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA’in en iyi oyuncuları arasında yer alan Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.

Mehmet Okur’dan sonra (2007) ilk kez bir Türk oyuncu, 18 yıl sonra All-Star maçında forma giyecek.

BATI KONFERANSI

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

DOĞU KONFERANSI

Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.