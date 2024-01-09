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Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu oldu

09.01.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockest forması giyen Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu oldu

NBA’da Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncu, Houston Rockets formasıyla Batı Konferansı’nda 11’inci haftanın oyuncusu seçildi. Houston Rockets, geride kalan haftada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

HAFTANIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

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21 yaşındaki oyuncu, bu 4 karşılaşmada 24.0 sayı, 7.0 ribaunt, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamasıyla oynayarak Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ayrıca Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı. Houston Rockets formasıyla haftanın oyuncusu ödülünü kazanan son isim ise James Harden olmuştu. Harden, 2019 yılının kasım ayında ödüle layık görülmüştü. Doğu Konferansı’nda ise haftanın oyuncusu ise New York Knicks forması giyen Jalen Brunson oldu.

Ayrıca kariyerinde ilk defa All-Star olmak için yarışan Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde açıklanan taraftar oylamasının ilk sonuçlarına göre 335 bin 115 oyla uzun oyuncular arasında (forvet-pivot) 7’nci sırada yer almıştı.

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