Alperen Şengün'den All-Star öncesi İsrail yanıtı! Deni Avdija hakkında konuştu

Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün'den meslektaşı Deni Avdija ile ilgili açıklamalar geldi. Kendisine sorulan Türkiye ve İsrail ilişkileri hakkındaki soru karşısında bakın Milli basketçimi nasıl yanıt verdi...

ALPEREN'DEN İSRAİL YANITI!

SORU: Alperen Şengün, Deni Avdija hakkında (Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tarihin en düşük seviyesinde):

"Biliyorsunuz, bence bu konular bizimkinden çok daha büyük. Biz sadece ülkemizi burada, elimizden gelenin en iyisini yaparak temsil edeceğiz. Deni de benim gibi çok çalışkan biri. Harika bir adam, harika bir insan.

Bu ligdeki iyi arkadaşlarımdan biri.

Ve dediğim gibi, bu konular bizimkinden çok daha büyük.

Biz sadece sevdiğimiz şeyi yapıyoruz ve diğer şeyler bizim kontrolümüz dışında. Ve umarım, biliyorsunuz, basketbol herkese sevgi getirir ve bir arada kalmamızı sağlar - biz bunun için buradayız.

Ve dediğim gibi, diğer şeyler bizim kontrolümüz dışında ve umarım, biliyorsunuz, tüm dünyada barış sağlanır ve biz de sadece bunu istedik."

ALL-STAR ÖNCESİ SESLENDİ...

Alperen Şengün: "İnşallah en iyi şekilde sizi temsil edeceğim!"