Rıdvan Dilmen'den çarpıcı analiz! "F.Bahçe G.Saray'ın 1 puan önünde de olur"

Süper Lig'i 22.haftasındaki dev derbinni ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile fikstür hakkında konuştu.

"GURUR DUYDUĞUMU SÖYLEMELİYİM..."

Rıdvan Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco’nun performansını överek önemli değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli yorumcu, Tedesco’nun maç içindeki hamlelerinin belirleyici olduğunu vurgularken, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN 1 PUAN ÖNÜNDE DE OLABİLİR..."

Şampiyonluk yarışına da değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin kritik deplasmana dezavantajlı gitmeyeceğini savundu. Tecrübeli isim, "Fenerbahçe'nin RAMS Park'a en fazla 3 puan farkla gideceğini öne sürdü ve 'Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu.'" sözleriyle zirve hesaplarına dikkat çekti.

FİKSTÜR KONUSUNU AÇIKLADI!

Ayrıca iki ezeli rakibin kalan maç takvimini karşılaştıran Dilmen, Fenerbahçe’nin fikstür açısından daha elverişli bir süreç yaşayabileceğini belirterek, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir çünkü Karadeniz defteri kapandı." dedi.