Trio'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine flaş yorum! "Oyundan ihraç edilmeliydi"

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve mücadelesinde Galatasaray'ın hemen arkasına yerleşti. Zorlu mücadelede bir çok tartışmalı pozisyon olurken, maçın yayıncı kuruluşunda konuşan eski hakemler pozisyonları yorumladı.

Yayıncı kuruluş ekranlarında yayınlanan “Trio” programında, eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadaki tartışmalı kararları masaya yatırdı.

Deneyimli isimler, maç boyunca verilen düdükleri ve kritik pozisyonları tek tek değerlendirerek hakem yönetimine dair görüşlerini paylaştı. İşte programda ele alınan o anlar:

OULAI'NİN YERDE OLAN TALISCA'YA MÜDAHALESİNDE KART GEREKİR Mİ?

Bahattin Duran: Göz ucuyla baktı. Oulai'nin bu pozisyon için masum olduğunu düşünmüyorum. Hakem görseydi sportmenlik dışı hareketten dolayı sarı kart gösterebilirdi. Hakemi eleştiremem hakem oraya bakamaz.

Bülent Yıldırım: Talisca'nın nerede olduğunu biliyor rakibini görüyor. Yerde olduğunu görüyor. Oulai'nin hareketi masum değil.

Deniz Çoban: Sportmenlik dışı olduğunu ve sarı kart olduğunu düşünüyorum. Görmek çok kolay değil. Hakemi bu yüzden eleştiremem çünkü göremez.

ONUACHU'NUNN GOLÜ ÖNCESİ KEREM'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞR MU?

Bahattin Duran: Hakemi kesinlikle eleştiremem. Pozisyonun faul olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Benim şahsi fikrim faul çalınsa çok daha doğru olurdu. Fakat hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Faul değil diyene saygı duyarım.

TALISCA'NIN YAPTIĞI MÜDAHALEDE İKİNCİ SARI KART GEREKİR Mİ?

Bahattin Duran: El Trabzonsporlu oyuncunun yüzüne geliyor. Gözüne ve yüz bölgesine. Bu hareketin karşılığı kontrolsüz hareketten dolayı ikinci sarı kart. Ancak burada yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağını geç kaldırmasaydı bu pozisyon olmazdı.

Deniz Çoban: Burada bayrak zamanında kalksa iş buraya gitmezi. Talisca burada düdüğü duymayınca eyvah atıldım diyor. Ofsayt mı ofsayt. Ama oyun ofsayt olsun ya da olmasın bu hareket çok net kontrolsüz hamle. Talisca'nın burada ikinci sarı karttan oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.

Bülent Yıldırım: Bence de net bir ikinci sarı kartlık kontrolsüz hamle.