Manchester City deplasmanında skandal! Galatasaray'ı karıştıran iddia: Gereğini yap ve istifa et

Galatasaray kulisleri, Manchester City deplasmanına ilişkin ortaya atılan VIP skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Bir taraftarın 4 bin Euro bağış karşılığında vaat edilen hizmeti alamadığını öne sürmesi üzerine Sportif A.Ş.’de görevli Ahmet Eler’e istifa çağrısı yapıldığı iddia edildi. Gözler şimdi Eler’in vereceği yanıtta.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın Manchester City deplasmanı sonrası kulislerde konuşulan bir iddia, sarı-kırmızılı camiada gündem yarattı. Sportif A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler’in, bir taraftarı VIP hizmet vaadiyle mağdur ettiği öne sürüldü.

VIP HİZMET İDDİASI GÜNDEM OLDU

İddiaya göre Fatih Kanberoğlu isimli taraftar, Manchester City deplasmanına oğlu ile birlikte VIP imkanlarla gitmek istedi. Bu süreçte Ahmet Eler’in, VIP organizasyon kapsamında bağış yapılması gerektiğini söylediği ve bu doğrultuda ödeme talep ettiği öne sürüldü. Kanberoğlu’nun söz konusu talebi kabul ederek ödeme yaptığı belirtildi.

4 BİN EURO ÖDEDİĞİNİ AÇIKLADI

Sabah’ın haberine göre Kanberoğlu, Ahmet Eler’e 4 bin Euro ödeme yaptığını ifade etti. Ancak yapılan bu ödemenin karşılığında bağış makbuzu alamadığı ve kendisine vaat edilen hizmetin sağlanmadığı iddia edildi. Kanberoğlu’nun yaşanan durumdan dolayı rahatsızlık duyduğu ve konuyu gündeme taşıdığı aktarıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin Galatasaray Sportif A.Ş. yönetimine ulaşmasının ardından Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun devreye girdiği öğrenildi. Kavukcu’nun Ahmet Eler’e "Gereğini yap" diyerek istifasını talep ettiği belirtildi. Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Ahmet Eler’in yapacağı açıklamaya çevrildi. Galatasaray kulislerinde geniş yankı uyandıran olayın nasıl sonuçlanacağı ve Eler’in iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

