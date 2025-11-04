Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets Mavericks'i devirdi

NBA’de geceye damga vuran isimlerden biri milli oyuncu Alperen Şengün oldu. Houston Rockets, evinde ağırladığı Dallas Mavericks’i 110-102 mağlup ederken Alperen, “double-double” performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

ROCKETS’TAN DÖRDÜNCÜ GALİBİYET SERİSİ

Toyota Center’da oynanan karşılaşmada yaklaşık 40 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile dikkatleri üzerine çekti. Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets’ta Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı kaydetti.

MAVERICKS’İN ÇABASI YETMEDİ

Dallas Mavericks cephesinde PJ Washington 29 sayı ve 12 ribauntla etkili bir oyun sergilese de takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Max Christie’nin 17 sayı ve 6 asistlik performansı da farkı kapatmaya yetmedi. Mavericks böylece sezonun 5. yenilgisini aldı.

GECENİN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

GIANNIS’TEN SON SANİYEDE ZAFER

Gecenin bir diğer heyecan dolu maçında Milwaukee Bucks, Indiana Pacers’ı 117-115 mağlup etti. Bucks’ta yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, son saniyede kaydettiği basketle takımına galibiyeti getirdi. “Double-double” yapan Giannis, maçı 33 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

PACERS EVİNDE ŞOK YAŞADI

Pacers cephesinde Pascal Siakam 32, Isaiah Jackson ise 21 sayı üretmesine rağmen sonuç değişmedi. Bu mağlubiyetle Indiana ekibi sezonun 6. yenilgisini tattı.

LAKERS’TAN YILDIZSIZ GALİBİYET

Los Angeles Lakers, sakatlıklar nedeniyle önemli isimlerinden yoksun çıktığı maçta Portland Trail Blazers’ı deplasmanda 123-115 mağlup etmeyi başardı. Moda Center’daki mücadelede LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves forma giymezken, Deandre Ayton 29 sayı, 10 ribaunt, 2 asist ve 3 blokla öne çıktı.

HACHIMURA VE SMITH’TEN DESTEK

Peş peşe 4. olmak üzere sezonun 6. galibiyetini alan Lakers’ta Rui Hachimura 28, Nick Smith Jr ise 25 sayı kaydetti. Ev sahibi Trail Blazers’ta Deni Avdija’nın 33 ve Shaedon Sharpe’ın 23 sayısı, yenilgiyi engelleyemedi.