Süper Lig ekibi resmen açıkladı! Galatasaraylı 2 ismi istiyoruz

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Radyospor’da yaptığı açıklamalarla transfer gündemini hareketlendirdi. Yeşil-beyazlıların ocak ayında 4 takviye planladığını belirten Yönet, Galatasaray’dan 2 ismi istediklerini dile getirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Radyospor'da katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yönet, Yeşil-Beyazlılar'ın transfer çalışmaları hakkında konuşurken, sürpriz bir açıklamada bulundu.

GALATASARAY'DAN 2 İSİM

Ocak ayında 4 transfer yapmak istediklerini belirten Cengiz Yönet, "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz bahis soruşturmasında ceza aldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ocak ayında 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde" dedi.

Kulüp olarak futbolda bahis ve şike soruşturmasını desteklediklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Türk futbolunda kim suç işlemişse cezasını çekmeli. Süreci başından bu yana takip ediyoruz. Ndao hakkında ağır iddialar var. Önce PFDK'dan 12 ay ceza aldı. Sonrasında tutuklandı. Biz de kulübün haklarını göz önünde bulundurarak sözleşmesini tek taraflı feshettik" şeklinde konuştu.

