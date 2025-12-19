Kocaelispor kazanmaya devam ediyor! Selçuk İnan seriyi sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşma çekişmeli anlara sahne olurken kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Yeşil-siyahlılar mücadeleye etkili başladı. Kocaelispor, 24. dakikada Hrvoje Smolcic’in kaydettiği golle öne geçti ve tribünleri coşturdu. Baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 37. dakikada Tayfur Bingöl’ün golüyle farkı ikiye çıkardı.

ANTALYASPOR’DAN KARŞILIK GELDİ

Antalyaspor, Kocaelispor’un gollerine 32. dakikada Lautaro Giannetti ile yanıt verdi. Bu golle umutlanan konuk ekip, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik için fırsatlar arasa da skor değişmedi.

SERİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de başka gol olmadı. Kocaelispor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, iç sahada 5 maç aranın ardından kalesinde gol görmüş oldu.