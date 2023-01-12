Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Şengün Houston Rockets'la NBA tarihine adını yazdırdı!

Alperen Şengün NBA tarihine geçen performansıyla herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Milli basketbolcu NBA'de Houston Rockets forması giyiyor. Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk 'triple-double'ını yapan milli basketbolcu NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu. Bu haberin ardından Alperen Şengün ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002 doğumludur. Giresunlu olan Şengün pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev alıyor. Şu sıra NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Alperen Şengün basketbola memleketi Giresun'da başladı. İlk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçildi.

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı. Alperen Şengün, Sacramento Kings maçındaki performansıyla triple-double yapan en genç pivot olarak NBA tarihine geçti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sırbistan'da düzenlenen 2018 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şengün, genç milli takımla bronz madalya kazandı. Maç başı 24,9 dakika sahada kalan Şengün; 14.4 sayı, 9.4 ribaund, 2.0 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok ortalaması yakaladı. Gösterdiği performansla turnuvanın en iyi takımı'na seçildi.

Alperen Şengün, Türkiye A Milli basketbol takımı formasını ilk kez Kasım 2020'de, 2022 EuroBasket elemelerinde giydi. Ardından da 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda millIî takımda yer aldı. Şengün turnuva boyunca milli takıma sayı ve ribaund alanında liderlik yaptı.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta görev aldı. Maç başına 25 dakika sahada kaldı.

