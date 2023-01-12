SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Şengün Houston Rockets'la NBA tarihine adını yazdırdı!

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Şengün Houston Rockets'la NBA tarihine adını yazdırdı!

12.01.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alperen Şengün başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı genç basketbolcu NBA'de Houston Rockets formasıyla mücadele ediyor. Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk 'triple-double'ını yapan milli basketbolcu NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu. Peki NBA tarihine geçen Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tarihi başarı yakalayan milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili merak edilenler...

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Şengün Houston Rockets'la NBA tarihine adını yazdırdı!

Alperen Şengün NBA tarihine geçen performansıyla herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Milli basketbolcu NBA'de Houston Rockets forması giyiyor. Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk 'triple-double'ını yapan milli basketbolcu NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu. Bu haberin ardından Alperen Şengün ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002 doğumludur. Giresunlu olan Şengün pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev alıyor. Şu sıra NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

fc2054e4-alperen-sengun-625x375

Alperen Şengün basketbola memleketi Giresun'da başladı. İlk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçildi.

3555505_51e117838b1725d31b8de3393f442360_640x640

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı. Alperen Şengün, Sacramento Kings maçındaki performansıyla triple-double yapan en genç pivot olarak NBA tarihine geçti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sırbistan'da düzenlenen 2018 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şengün, genç milli takımla bronz madalya kazandı. Maç başı 24,9 dakika sahada kalan Şengün; 14.4 sayı, 9.4 ribaund, 2.0 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok ortalaması yakaladı. Gösterdiği performansla turnuvanın en iyi takımı'na seçildi.

untitled-2_6128ba81ecb9a

Alperen Şengün, Türkiye A Milli basketbol takımı formasını ilk kez Kasım 2020'de, 2022 EuroBasket elemelerinde giydi. Ardından da 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda millIî takımda yer aldı. Şengün turnuva boyunca milli takıma sayı ve ribaund alanında liderlik yaptı.

c54ef266-alperen-sengun

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta görev aldı. Maç başına 25 dakika sahada kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük gurur! NBA tarihine geçti...Büyük gurur! NBA tarihine geçti...
Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!
Ronaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattıRonaldo bile şaşkın! Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı
Anahtar Kelimeler:
Alperen Şengün Asuman Dabak ust yaşında süper li nba seçmeleri maçın ekipleri da, milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a saatler içerisinde transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a saatler içerisinde transfer çalımı!

Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası...

Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.