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Alperen Şengün: NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum

12.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Icrypex'in genç basketbolcusu Alperen Şengün, NBA Draft'ına katılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Alperen Şengün: NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş Icrypex'te forma giyen Alperen Şengün, 2021 NBA Draft'ına katılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 18 yaşındaki milli basketbolcu "Benim için saha içinde ve dışında yaptıkları her şey için öncelikle anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Sizden daha iyi bir aile hayal edemiyorum. İyiliğim ve daha iyi bir performans ortaya koymam için beni her zaman desteklediniz ve teşvik ettiniz. Her maç daha iyi olmam için bana destek olan, yardım eden tüm koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bu sezonu takımımla birlikte en iyi şekilde bitirmek ve sonrasında da dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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