Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Houston Detroit'e mağlup oldu

NBA'de Houston Rockets ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toyota Center'daki mücadeleyi konuk Detroit Pistons 115-111'lik skorla kazandı.

ALPEREN MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Houston Rockets'ta yıldızlar Alperen Şengün ve Kevin Durant'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi. 38 dakika sahada kalan milli basketbolcumuz Alperen 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

Kevin Durant ise 37 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi. Detroit Pistons'ta ise 21 sayıyla oynayan Cade Cunningham takımının en skorer ismi oldu.