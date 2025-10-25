SPOR

Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Houston Detroit'e mağlup oldu

Houston Rockets, NBA’de sezona kötü başladı. Alperen Şengün’ün 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı ve Kevin Durant’in 37 sayısına rağmen Houston, evinde Detroit Pistons’a 115-111 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Houston Detroit'e mağlup oldu
Berker İşleyen

NBA'de Houston Rockets ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toyota Center'daki mücadeleyi konuk Detroit Pistons 115-111'lik skorla kazandı.

ALPEREN MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Alperen Şengün ün çabası galibiyete yetmedi! NBA de Houston Detroit e mağlup oldu 1

Houston Rockets'ta yıldızlar Alperen Şengün ve Kevin Durant'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi. 38 dakika sahada kalan milli basketbolcumuz Alperen 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

Kevin Durant ise 37 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi. Detroit Pistons'ta ise 21 sayıyla oynayan Cade Cunningham takımının en skorer ismi oldu.

