Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Emre Şen

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olduğu Rockets'ta, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydetti.

De'Andre Hunter'ın 25 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere 21 sayı üretti.

  • Ingram ve Barrett, Raptors'ı galibiyete taşıdı

Brandon Ingram ve RJ Barrett 22'şer sayı kaydettiği maçta Toronto Raptors, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'daki maçta Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretirken, Raptors son 10 maçta 9. galibiyetine uzandı.

Tyrese Maxey 24 sayı, 9 asistle 76ers'ın en skorer oyuncusu oldu. VJ Edgecombe ve Quentin Grimes ise 21'er sayı kaydetti.

  • Deplasmanda kazanan Thunder, seriyi 7 maça taşıdı

Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 8 ribauntla oynadığı maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 113-99 yenerek üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Thunder'da Chet Holmgren 21 sayı, 7 ribaunt, Luguentz Dort 14, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

Pivotu Domantas Sabonis'in sol dizindeki ağrı nedeniyle maça çıkmadığı Kings'te ise Dennis Schroder'in 21, DeMar DeRozan'ın 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Eski takımı Thunders'ın formasıyla 2017 yılında ligin en değerli oyuncusu seçilen ve iki kez sayı kralı olan Russell Westbrook, maç başındaki oyuncu tanıtımları sırasında Oklahoma City seyircisi tarafından alkışlandı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
