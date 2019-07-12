Mynet Trend

Alpha Jallow'un transfer hikayesi Türkiye'yi karıştırdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 12.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığı Alpha Jallow transferinden vazgeçti. Alpha Jallow'un başka bir futbolcu olan Lamin Jallow'la karıştırılıp onun yerine transfer edildiğine yönelik iddialar ise sosyal medyayı salladı.

Alpha Jallow'un transfer hikayesi Türkiye'yi karıştırdı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığını duyurduğu Gambiyalı Alpha Jallow transferinden vazgeçti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Portekiz'in Alcochentense takımından forvet oyuncusu Alpha Jallow'un sağlık muayenesinde futbol oynamaya elverişli olmadığının ortaya çıktığı belirtildi. Bu durum karşısında noter onayı yapılmadan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği ve Jallow'un kulüple ilişkisinin kesildiği kaydedildi.

D_Qt4y8U8AIftKm

Alpha Jallow'un başka bir futbolcu ile karıştırıldığı ve Lamin Jallow'un yerine Alpha Jallow'un transfer edildiğine yönelik haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Genç kaleci hayatını kaybettiGenç kaleci hayatını kaybetti
Nando De Colo bombayı patlattıNando De Colo bombayı patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alpha Jallow Menemenspor Lamin Jallow

En Çok Okunan Trend Haberler

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

Kız çocuğunun annesine sorduğu soru iğrenç olayı ortaya çıktı

Kız çocuğunun annesine sorduğu soru iğrenç olayı ortaya çıktı

Gizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurdu

Gizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurdu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzel Ülkemizin futbol seviyesi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantinli genç kaleci Ramon Ismael Coronel, hayatını kaybetti

Genç kaleci hayatını kaybetti

Nando De Colo'dan Leo Westermann paylaşımı!

Nando De Colo bombayı patlattı

Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Barcelona, 16 yaşındaki Louie Barry'i transfer etti

Barcelona, 16'lık genç yıldızı kaptı

Galatasaray, Fernando transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Premier Lig yolcusu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.