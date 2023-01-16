Alsancak dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? TRT1'in son bombası Alsancak için nefesler tutuldu

TRT1'in son dizisi Alsancak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Alsancak dizisi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki TRT1'in son bombası Alsancak ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ALSANCAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1'in son gözdesi Alsancak'ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Alsancak 19 Ocak'ta güçlü hikayesi ve heyecanlı bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

OYUNCU KADROSU

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstlenirken dizinin kadrosunda ayrıca İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

