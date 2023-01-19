Alsancak dizisi nerede çekiliyor? TRT'nin yeni dizisi Al Sancak ilk bölümüyle nefesleri kesecek!

TRT'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Alsancak bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken yapımın nerede çekildiği de gündeme geldi. Tüm izleyiciler Alsancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.

AL SANCAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

