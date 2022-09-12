Alt eş anlamlısı nedir? Alt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarif edilen yer ya da nesne fark etmeksizin konumunu işaret etmek için bir başka yer ya da nesne ile kıyaslandığı durumlarda daha aşağıda bulunanı belirtmek için alt kelimesi kullanılır. Alt kelimesi iki nesneyi kıyaslama yoluyla tarif etmek için kullanılan terimlerden biridir. Örneğin "Sandalye masanın altında." derken sandalye ile masanın konumları kıyaslanarak sandalyenin masaya göre konumu belirtilmiştir. Alt kelimesi aynı zamanda birinin mevkisinden daha aşağıda olan kişiler için ya da toplumun genelinden daha aşağıda bir statüye sahip kişiler için de kullanılır.

Alt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Herhangi bir şeyin üst kısmın tam zıttında bulunduğunu belirtmek için kullanılan alt kelimesinin eş anlamlısı vardır. Bu anlama göre altın eş anlamlısı kelimeler:

Zir

Aşağı

Alt kelimesinin mevkice aşağıda olanları belirtmek için de kullanılan farklı eş anlamlıları vardır. Mevkice ya da sosyal durum olarak aşağıda bulunan bir kimseyi tanımlamak için kullanılan alt kelimesinin eş anlamlıları:

Madun

Ast

Madun kavramı bir sınıf içerisinde hiyerarşiyi anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Madun kelimesini akademik alanda ilk kavramsallaştıran Antoine Gramsci’dir.

Altın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hikâyelerinde madun imgesini sıklıkla kullanır, sınıf sistemine dair eleştirisini edebî bir dille ortaya koymuştur.

Ofisine astı girince yüzünde aksi bir gülümseyiş oluşmuştu, belli ki onu küçümseyecek cümleler kuracaktı.

Savaş olmasa hiçbir insan bir diktatörün iradesinin zirine girmezdi.

Aşağı kat oldukça sessizdi galiba annemler evden çıkmış.



