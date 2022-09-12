EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Alt eş anlamlısı nedir? Alt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alt eş anlamlısı nedir? Alt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer yön bildiren “aşağı, yukarı, sağ, sol, yan, arka" gibi kelimelerden biri de “alt” kelimesidir. Bir yer, bir eşya tarif ederken alt kelimesi yerin ya da eşyanın bulunduğu konumu işaret etmek için kullanılır. Ayrıca daha aşağı mevkide olan sınıflamalarda ikinci derecede olan ya da aşağıda olan durumlar için de alt kelimesi kullanılır. Peki, alt kelimesinin eş anlamı nedir?

Alt eş anlamlısı nedir? Alt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarif edilen yer ya da nesne fark etmeksizin konumunu işaret etmek için bir başka yer ya da nesne ile kıyaslandığı durumlarda daha aşağıda bulunanı belirtmek için alt kelimesi kullanılır. Alt kelimesi iki nesneyi kıyaslama yoluyla tarif etmek için kullanılan terimlerden biridir. Örneğin "Sandalye masanın altında." derken sandalye ile masanın konumları kıyaslanarak sandalyenin masaya göre konumu belirtilmiştir. Alt kelimesi aynı zamanda birinin mevkisinden daha aşağıda olan kişiler için ya da toplumun genelinden daha aşağıda bir statüye sahip kişiler için de kullanılır.

Gerek eş anlamlısı nedir? Gerek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımGerek eş anlamlısı nedir? Gerek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Alt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Herhangi bir şeyin üst kısmın tam zıttında bulunduğunu belirtmek için kullanılan alt kelimesinin eş anlamlısı vardır. Bu anlama göre altın eş anlamlısı kelimeler:

  • Zir
  • Aşağı

Alt kelimesinin mevkice aşağıda olanları belirtmek için de kullanılan farklı eş anlamlıları vardır. Mevkice ya da sosyal durum olarak aşağıda bulunan bir kimseyi tanımlamak için kullanılan alt kelimesinin eş anlamlıları:

  • Madun
  • Ast

Madun kavramı bir sınıf içerisinde hiyerarşiyi anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Madun kelimesini akademik alanda ilk kavramsallaştıran Antoine Gramsci’dir.

Faktör eş anlamlısı nedir? Faktörün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?Faktör eş anlamlısı nedir? Faktörün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Altın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Hikâyelerinde madun imgesini sıklıkla kullanır, sınıf sistemine dair eleştirisini edebî bir dille ortaya koymuştur.
  • Ofisine astı girince yüzünde aksi bir gülümseyiş oluşmuştu, belli ki onu küçümseyecek cümleler kuracaktı.
  • Savaş olmasa hiçbir insan bir diktatörün iradesinin zirine girmezdi.
  • Aşağı kat oldukça sessizdi galiba annemler evden çıkmış.
Birden eş anlamlısı nedir? Birden kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımBirden eş anlamlısı nedir? Birden kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asır eş anlamlısı nedir?Asır eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
alt eş anlamlısı Mino Raiola galatasaray yeni sezon

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.